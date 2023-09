Prefeito Jerry Correia reúne equipe e associações para agradecer Petecão pelos mais de 14 milhões destinados à Assis Brasil

Nesta sexta-feira 15, o prefeito de Assis Brasil Jerry Correia, recebeu o Senador Sérgio Petecão (PSD), acompanhado dos representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), Alessandra Ferraz, Paulo Trindade do MAPA, Paulo Ximenes do Ministério da Pesca e participou virtualmente da reunião o Superintendente do INCRA no Acre, Márcio Alécio.

Objetivo do encontro proposto pelo prefeito, era apresentar para às lideranças rurais e urbanas os investimentos feitos pelo senador no município de Assis Brasil.

Na ocasião as Cooperativas, Sindicatos e Associações apresentaram suas demandas ao senador, que ouviu atentamente enquanto eram anotadas pela sua assessoria.

O gestor do município Jerry Correia, agradeceu os investimentos de mais de 14 milhões de reais, que beneficiam a população de Assis.

