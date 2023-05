Policial Penal supostamente alcoolizado invade pista contrária e causa acidente em Rio Branco

FONTE: oaltoacre.com

O condutor João Paulo Fonseca de Paula, 28 anos, a passageira Keity Carla de Araújo Menezes, 33, e uma criança de 6 anos ficaram feridos após um acidente de trânsito causado por um policial penal supostamente alcoolizado na noite deste domingo (28), na Estrada Dias Martins, no bairro Jardim de Alah, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, João Paulo estava na companhia da esposa Keity Carla e o filho do casal de 6 anos, após sair de um culto evangélico, e trafegava pela estrada Dias Martins no sentido centro-bairro em um carro Fiat Pálio de cor vermelha e placa JIF-6311, quando foram surpreendidos por um veículo modelo Ford Fiesta de cor vermelho e placa MZZ-3351, em alta velocidade, conduzido por um policial penal ainda não identificado e supostamente alcoolizado, que bateu na mureta que divide a pista, invadiu o sentido contrária e em seguida bateu no veículo da família.

Com o impacto, os ocupantes do Palio ficaram feridos e foi necessário acionar o Corpo de Bombeiro Militar, que enviou uma unidade de resgate e outra de combate. Os bombeiros retiraram a mulher das ferragens e depois o motorista João Paulo. Após serem resgatadas, as vítimas foram entregues aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias, sendo uma básica e uma avançada, que depois de avaliar cada caso, tanto João Paulo, Keity Carla e a criança foram encaminhados para o pronto-socorro, em estado de saúde estável.

O policial penal que conduzia o veículo Ford Fiesta permaneceu no local do acidente e não ficou ferido. Após constatar que ele poderia estar alcoolizado, recebeu voz de prisão, foi colocado em uma viatura do Batalhão de Trânsito e foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

A área foi isolada por policiais militares para os trabalhos de perícia. Após o término da perícia, os carros foram removidos por um guincho e a estrada foi liberada para o tráfego de veículos.

