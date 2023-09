Em Brasiléia: Deputado Eduardo Ribeiro reforça apoio à candidatura de Lacerda nas eleições de 2024

Em visita a regional do Alto Acre nesta sexta-feira 15, o atuante deputado Eduardo Ribeiro (PSD), esteve no programa Festa do Seringal, apresentado pelo comunicador Raimundo Lacerda, que é pré candidato a prefeito pelo municipio de Brasiléia.

Entre o bate papo e cantorias ao vivo através do programa, Lacerda pediu para que o deputado faça intervenções na Assembléia Legislativa do Acre (Aleac), quanto as precárias condições da ponte José Augusto de Araújo, que liga Brasiléia a Epitaciolândia.

Ribeiro disse que a situação da referida ponte, será uma de suas pautas tratadas em tribuna na próxima semana.

Em conversas reservadas, deputado pessedista, reconheceu o legado dos militantes e ex dirigentes locais do PSD e enfatizou que a vinda do ex vereador Lacerda para os quadros do 55, deu nova vida ao partido com uma chapa de vereadores competitiva e a apresentação do nome de Lacerda à prefeitura de Brasiléia.

Lacerda foi um dos vereadores mais votados até hoje na história de Brasiléia, com mandato legislativo mirim de excelência, bem avaliado pela população e até os dias atuais, é tido como um dos melhores presidentes que a câmara de Brasiléia já teve, com reconhecimento até fora do município e estado.

O Comunicador e teatrólogo Raimundo Lacerda, também já exerceu com sucesso as funções de secretário municipal de Comunicação e de Cultura, dando respostas positivas à frentes dessas pastas.

O nome de Lacerda surge como uma via alternativa às candidaturas de grupos políticos que estão no poder há mais de 3 décadas no municipio de Brasiléia.

A direção do PSD estadual já definiu que nos próximos dias estará fazendo pesquisas internas no municipio de Brasiléia e pediu para que Lacerda entre em campo, conversando com as demais forças políticas locais, com os produtores rurais, comerciantes e a população em geral que deseja um rumo novo para Brasiléia.

