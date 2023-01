Prefeito Sérgio Lopes anuncia início da construção de nova escola na comunidade do Prata

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do Coordenador Municipal de Educação Cleyson Alencar, estiveram na segunda-feira,16, na comunidade do Prata, dando início a construção da nova escola municipal rural José Benício Moreira.

Desde o início de sua gestão, o prefeito Sérgio Lopes tem buscado revitalizar as escolas municipais rurais já tendo reformado as Escolas José Hassem Hall Filho, João Pedro e Pequeno Príncipe; construído uma escola rural na comunidade do Nabal; concluiu a ampliação da escola rural Presidente Castelo Branco, bem como realizou alguns reparos na escola Sebastião Brandão e Além das obras, diversas ações e investimentos foram realizados na educação municipal, a exemplo da atualização dos salários dos professores pela tabela do piso-nacional e aumento salarial para todos os profissionais da educação em janeiro de 2022.

“É com muita alegria que estamos reunidos com a comunidade na data de hoje, mostramos o projeto da nova escola, estamos iniciando a Construção, é uma escola que terá cinco sala de aulas, cozinha com depósito, dois banheiros, Brinquedoteca e uma sala para a coordenação, nós queremos entregá-la o mais rápido possível antes do início do ano letivo 2023”, ressalta o Prefeito Sérgio Lopes.

A construção da nova escola municipal rural José Benício Moreira é uma obra com execução de recursos próprios (RP), possuíra uma área de convivência ampla com o objetivo de melhorar a rede de ensino do município. Uma escola modelo polo que atenderá alunos do ensino Fundamental e educação infantil de outros ramais e comunidades vizinhas.

Também estiveram presentes a coordenadora da escola Jucélia Freitas, o Presidente da associação dos moradores do prata Daniel Dorzila, a procuradora do município Jucy Estevan, o responsável pela obra José Maia Ribeiro, professores alunos e comunidade.

