Alerta: Prefeito Jerry Correia reúne equipe e pede atenção e monitoramento de pontos de risco após as fortes chuvas

Após forte chuva ocorrida no município de Assis Brasil na noite desta terça-feira, 21, o prefeito Jerry Correia acionou logo nas primeiras horas do dia as equipes das Secretarias de Obras, Meio Ambiente, Assistência Social e Defesa Civil, e determinou atenção total as áreas de risco e pontos críticos da cidade.

Segundo a Defesa Civil, em 12 horas choveu 182 milímetros, número muito superior ao esperado para esta época do ano, de cerca de 70 a 80 milímetros.

Ação emergencial e resposta

Algumas ruas nas proximidades de igarapés foram inundadas, valas e bueiros transbordaram e o lixo acumulou, tendo sido necessário uma ação emergencial de desobstrução de bueiros pelas equipes, que logo pela manhã tomaram as devidas providências coordenados pelo vice-prefeito e secretário de Obras, Reginaldo Martins.

Plano de Contingência

O prefeito Jerry Correia destacou a importância de tomar todas as providências de acordo com o que orienta o Plano de Ação da Defesa Civil do município. “Cedo nossas equipes já amanheceram nas ruas fazendo todo levantamento da situação e avaliando os danos, incluindo na zona rural, onde todos os igarapés transbordaram, locais que nunca alagaram foram afetados pela forte chuva que causou vários pontos de alagamentos. Nossa ação e resposta foi rápida, a Defesa Civil já visitou alguns locais na zona rural, principalmente onde temos pontes, como é o caso da ponte sobre o Poço da Balsa, que está juntando muitos entulhos de árvores, e vai fazer um relatório minucioso dos danos, e a nossa equipe vai ficar monitorando para que sejam tomadas as devidas providências”, declarou.

Retirada de famílias de áreas de risco

No final do dia, as equipes das secretarias de Assistência Social, Obras, Agricultura e Meio Ambiente iniciaram a retirada das primeiras famílias que estão em áreas de riscos no município de Assis Brasil, seis famílias foram levadas para o ginásio de Esportes Sidney Nascimento de Morais. O nível do rio continua subindo, às 10 da manhã a medição marcava 8.40 metros, por volta das 17 horas, o nível já marcava 10.38 metros.

Equipes da Prefeitura prestam toda assistência e socorro necessários às famílias.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp