Prefeitura de Epitaciolândia entrega ponte do Palmeiras em parceria com a comunidade

A prefeitura de Epitaciolândia construiu em parceria com a comunidade uma ponte de madeira que dá acesso a diversas famílias que moram no Ramal do Rubicon e adjacências.

A ponte existente havia sido construída há anos e apresentava diversos problemas e através de parcerias foi possível reconstruir aponte e garantir o tráfego e escoamento da produção tendo em vista que no ramal concentra muitos extrativistas e produtores rurais.

Os prefeitos Sérgio Lopes juntamente com os vereadores de base estiveram no local para inauguração, falou da importância da parceria com a comunidade.

“Esse é o nosso compromisso dar trafegabilidade aos nossos produtores rurais o ano inteira, quero aproveitar para agradecer aos parceiros, primeiramente a comunidade e nossos servidores que não mediram esforços para que hoje pudéssemos entregar mais uma ponte para nossa população rural. ” Ressaltou o prefeito.

O vereador Nego destacou a importância dessa ponte para toda a comunidade.

“Para nós é motivo de muita alegria entregar essa ponte, é a realização de um sonho, vai garantir tráfego o ano inteiro. ” Destacou o parlamentar.

O Senhor Raimundo Nonato é morador da comunidade e voluntário na obra da construção da ponte.

“Fico feliz em poder ajudar na construção dessa ponte, é bom ter um prefeito de qualidade igual ao Sérgio Lopes que sempre está à disposição para ajudar as nossas comunidades. Destacou o morador.

