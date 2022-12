Por G1 Acre

Carga saiu de Acrelândia e sera entregue em Rio Branco. Foram apreendidas 33 barras de queijo muçarela.

Homem é preso transportando mais de 173 quilos de queijo sem refrigeração no interior do Acre — Foto: Nucom/PRF-AC

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (12) por estar transportando, sem refrigeração, 173,80 quilos de queijo muçarela na BR-364. A carga, totalizando 33 barras, estava dentro do bagageiros do carro .

O motorista informou que recebeu a mercadoria na cidade de Acrelândia, no interior do estado. e iria entregá-la para uma senhora no bairro Mocinha Magalhães, para revender. Ainda segundo a PRF, a mercadoria imprópria para consumo foi comprada há três dias naquele município, com o valor total de R$ 5.735,10, de acordo com recibo.

“Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de crime contra as relações de consumo. Condutor, veículo e mercadoria foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis” destaca a nota.

No âmbito criminal, essas irregularidades podem ser tipificadas como crime contra as relações de consumo, segundo a PRF, constitui crime contra as relações de consumo:

Vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em impróprias ao consumo;

Pena – detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.

