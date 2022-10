PRF apreende 68.000 mil maços de cigarro em Xapuri

Nesta quarta-feira (12/10/22) a PRF apreendeu um caminhão com 68.000 (sessenta e oito mil) maços de cigarros contrabandeados, que eram transportados juntos com 5.000 kgs (cinco mil quilos) de sucata de alumínio compactado.

A ocorrência contou com o apoio do GEFRON, da Polícia Civil e da Polícia Militar do estado do Acre.

Três pessoas foram detidas e entregues na Polícia Federal de Epitaciolândia-AC, enquanto a carga foi encaminhada à Receita Federal da mesma cidade.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp