PRF prende em flagrante um homem portando uma espingarda, um facão e 13Kg de carne de caça em Brasiléia

Uma Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 13Kg de carne de paca (nome científico Cuniculus paca), uma espingarda calibre 28 com número de identificação raspado, 11 munições e uma arma branca (facão), durante fiscalização na BR-317, na cidade de Brasileia, por volta das 23h30min do sábado (13).

A PRF realizava fiscalização no Km 300, da rodovia federal, na fronteira com Bolívia, quando um condutor de uma motoneta boliviana, ao avistar as viaturas da PRF, realizou manobra brusca e tentou evadir-se da abordagem policial; de pronto, os PRFs deslocaram-se taticamente para abordar o fugitivo. Alguns metros depois, o homem de 39 anos de idade foi avistado colocando uma sacola na mata. Dentro, estavam uma espingarda, 5 munições calibre 28, 6 munições calibre 16, um facão e cerca de 13Kg de carne do animal. O homem não possuía autorização para portar a espingarda e nem licença ambiental para a caça do animal silvestre. Segundo o mesmo, a espingarda fora adquirida na Bolívia e ele desconhecia a supressão do número de série da arma de fogo.

Diante do flagrante delito, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia plantonista de Polícia Civil, em Brasileia, e poderá responder por crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em concurso com o crime de caça ilegal da fauna brasileira, previsto na Lei nº 9.605, de 12/02/1988, dos Crimes Ambientais. De acordo com esse ordenamento legal, o Artigo 29 prescreve crime: Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.

Fonte: PRF AC

