Homem tem mão decepada por membros de facção em Feijó; Autoridades investigam

FONTE: oaltoacre.com

No último sábado, 13, membros de uma organização criminosa do município de Feijó, decidiram decepar a mão de um homem de identidade não revelada, pelo cometimento do crime de roubo na região.

Em vídeo que circula nas redes sociais, o homem de camisa vermelha fica abaixado, assume que cometeu furto e coloca a mão para que os criminosos possam realizar a sentença do mundo do crime.

No entanto, a primeira terçadada não é suficiente e os faccionados acabam realizando várias tentativas. Após o crime, o homem se retirou do local com o braço sangrando.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp