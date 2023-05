Prefeitura de Brasiléia contempla comunidades rurais com melhoria nos ramais

Durante o fim de semana os trabalhos foram realizados no quilômetro 13 e 29.

Por: Secom

A Prefeitura de Brasiléia através da secretaria de obras está, realizando operação de retirada de pontos críticos nos ramais do município. Neste final de semana, uma equipe da secretaria de obras esteve trabalhando nos ramais, a pedido da Prefeita Fernanda Hassem, que atendeu solicitação dos moradores.

Os “verdinhos” entregaram às comunidades do Ramal do Bené, localizado no quilômetro 13, e no ramal do 29, um ramal com melhores condições para trafegar e retirar seus produtos para os agricultores que abastecem a feira livre e os pequenos mercados, com verduras e hortaliças.

Nos ramais citados, foram realizados corte de ladeiras, melhora na estrutura de pontes e retirada de pontos onde apresentava maior dificuldade para trafegar.

A operação nos ramais foi acompanhada pela representante do gabinete, Suly Guimarães, Secretário de obras, Francisco Lima e equipe. De acordo com Suly, o trabalho realizado foi uma determinação da prefeita Fernanda e irá facilitar 100% a trafegabilidade.

O secretário de Obras, Francisco Lima, que esteve nos ramais acompanhando o trabalho, agradeceu o empenho da equipe. “Em nome da prefeita Fernanda Hassem, agradeço aos nossos verdinhos da secretaria, que estão diariamente cuidando da cidade e levando melhores estruturas para que os moradores da zona rural que precisam dos ramais, tenham mais acessibilidade para chegar e sair de suas propriedades, bem como acesso facilitado para que possam retirar seus produtos para trazer pra cidade”, afirmou o secretário.

É a Prefeitura de Brasiléia levando acessibilidade às comunidades rurais.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp