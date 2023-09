Queima de lixo no quintal transforma em grande incêndio em Epitaciolândia

Por wesley cardoso

Agentes do 5º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal do Alto Acre foram acionados para combater um incêndio em uma vegetação no Bairro Liberdade II mais conhecido como Bairro do Cemitério na cidade de Epitaciolândia.Uma simples queima de lixo no fundo do quintal se tornou em um grande incêndio que por pouco não atingiu várias residências, se não fosse a ação rápida e eficiente do Corpo de Bombeiros o sinistro provocado pela

imprudência de pessoas que insistem em queimar o lixo nessa época poderia ter se transformado em uma tragédia.

O pessoal do Corpo de Bombeiros teve que usar um caminhão pipa e vários metros de mangueira para debelar as chamas, a proporção foi tão forte que um pé de manga pegou fogo e as chamas ultrapassaram a altura do telhado das residências.

O Corpo de Bombeiros orienta que nesse período de seca, não se coloca fogo de forma alguma, por menor que seja a quantidade de lixo ou vegetação, pois com a baixa umidade do ar as chamas se propagam de forma fácil e rápida saído do controle e colocando em risco a vida em primeiro lugar e bens matérias, além de estar infringindo as leis ambientais.

