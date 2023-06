2ª etapa do vôlei de praia foi um sucesso: Veja os campeões

FONTE: oaltoacre.com

Durante o dia de sábado (10) na quadra de areia da Universidade Federal do Acre – UFAC, foi de muito voleibol além de várias marcas alcançadas pela organização. Foram realizados 39 jogos; sendo 10 no feminino e 29 no masculino.

Na categoria feminino depois das 10 partidas realizadas, as grandes campeãs fora Ana Francisca e Letícia, que venceram na grande a final, a dupla Evelly e Ana Leticia pelo placar de 2 x 0 com parciais de 18 x 10 e 18 x 11.

Com o resultado final, as posições ficaram da seguinte maneira.

Campeã: Ana Francisca x Letícia

Vice: Evelly e Ana Letícia

3º lugar: Maria Clara e maria Luíza

Na categoria masculino com um total de 29 jogos, a dupla grande campeã foi Adrian Victor e Karlus que venceu a dupla Kauã e Sales por 2 x 0, com parciais de 19 x 17 e 18 x 14.

A classificação no masculino ficou definida dessa maneira:

Dupla campeã: Adrian Victor e Karlus

Vice campeã: Kauã e Sales

3º lugar: Sávio x Cauê

A Federação Acreana de Volei já definiu que no próximo final de semana, será realizado a 2ª etapa do Circuito Acreano de Vôlei de Praia, nas categorias Adulto e Master, masculino e feminino

A partir desta segunda-feira (12), as inscrições das duplas para participar da etapa já estarão abertas.

