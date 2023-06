Após engolir moeda, criança é levada às pressas a hospital

No município de Brasiléia, no interior do Acre, uma criança engoliu uma moeda e foi parar na emergência do hospital da região. Um estudante de Medicina que estava no plantão de emergência relatou nas redes sociais a situação.

“Que caso interessante. Criança de 6 anos dá entrada na emergência após ter engolido uma moeda. A medicina é encatadora, e a cada dia me apaixono e aprendo mais”, disse.

Tarsis Queiroz relatou que assim que a criança deu entrada no hospital, foi pedido um raio-x para verificar a posição da moeda, para poder decidir o tipo de procedimento a ser realizado.

Raio-x da criança com a posição da moeda. Foto: Reprodução

“Em muitos lugares, seria levado direto para o centro cirúrgico e operado a criança. Em muitos casos, você precisa ser ousado e ter coragem para realizar os procedimentos. Foi aí que apareceu a ideia da Sonda Vesical, no primeiro momento fiquei desacreditado, mas depois que o dr. explicou, entendi e sabia que daria certo”, disse.

Tarsis contou que o procedimento foi um sucesso e a criança não precisou ser internada e nem operada. “E para mim, mais um aprendizado que não esquecerei nunca. Agradeço sempre a Deus e aos mestres estão ajudando no meu crescimento e aprendizado”, finalizou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp