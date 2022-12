Mototaxista e um monitorado ferido a tiros após tentativa de assalto na Capital do Acre

O mototaxista Nirlei Dias Pereira, 39 anos, e o monitorado por tornozeleira eletrônica Kennedy Vicente de Oliveira, 37 anos, ficaram feridos após uma tentativa de roubo na noite desta segunda-feira (19), na Rua Pantanal, no bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o mototaxista Nirlei foi chamado para fazer uma corrida e, ao chegar no local indicado, foi abordado por dois homens que estavam a pé e de posse de uma arma de fogo, que anunciaram o assalto. O trabalhador teria reagido ao assalto e foi ferido com cinco tiros, sendo que quatro atingiram o abdômen e um no braço direito da vítima.

Os criminosos se assustaram com a reação da vítima e saíram correndo, e na fuga roubaram uma bicicleta e começaram atirar contra os moradores da região, momento em que o monitorado por tornozeleira eletrônica Kennedy Vicente de Oliveira tentou correr e foi ferido com um tiro nas nádegas e, mesmo ferido, conseguiu se abrigar na própria residência até a chegada da polícia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Populares acionaram o Samu, que enviou duas ambulâncias para a ocorrência, sendo uma Básica (07) e a Unidade Avançada (01), que estiveram no local e realizaram os primeiros atendimentos as vítimas. Os socorristas da avançada atenderam o mototaxista e, após estabilizada, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Já o monitorado Kennedy foi atendido pela unidade básica e encaminhado ao PS, mas com o quadro de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos assaltantes na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

