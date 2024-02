Rio Acre deve alcançar cota de alerta em Brasiléia e Epitaciolândia nesta Quinta-Feira

Por Jonys David (Ceara)

Neste dia 22 de fevereiro de 2024, Quinta, as autoridades de Brasiléia e Epitaciolândia estão em mobilização devido à iminente elevação do Rio Acre para a cota de alerta com o nível atual do rio já atingindo 8,5 metros e a cota de alerta estabelecida em 9 metros. A combinação de fortes chuvas, que persistem na região, com o aumento do fluxo de água vindo de Assis Brasil, está contribuindo para essa situação preocupante.

Medidor do Rio Acre em Epitaciolândia. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

As previsões indicam que o Rio Acre atingirá níveis críticos nas próximas horas, representando um risco significativo para as comunidades ribeirinhas dessas cidades. As equipes de Defesa Civil juntamente com a prefeitura de Brasileia e Epitaciolândia estão mobilizadas para prestar assistência à população e coordenar medidas de prevenção e segurança.

As fortes chuvas que assolam a região estão intensificando o volume de água no Rio Acre, tornando a situação ainda mais desafiadora. É crucial que os moradores estejam preparados para possíveis evacuações e sigam todas as orientações das autoridades locais para garantir a segurança de suas famílias e de seus pertences.

A água que vem de Assis Brasil está contribuindo significativamente para o aumento do nível do Rio Acre em Brasiléia e Epitaciolândia, ampliando os impactos das cheias nessas áreas.

Mais informações a qualquer momento!

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp