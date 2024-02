Prefeito Sergio Lopes cria sala de situação para acompanhar cheias do Rio Acre e possível remoção de famílias

Devido as fortes chuvas que caiu na regional do alto acre durante essa semana, o Rio Acre apresenta um aumento rápido no nível e já começa a atingir a cota de alerta, a equipe da prefeitura capitaneada pelo prefeito Sérgio Lopes está acompanhando de perto toda a situação de famílias que moram em locais alagadiços e já começa a providenciar locais para alojar as famílias que desejam sair de suas casas para um local seguro.

Hoje pela manhã foi realizada uma reunião no gabinete com todas as autoridades para traçar um plano para retirada das famílias principalmente que moram no Bairro Beira Rio locais mais propensos a alagações.

A partir de agira o prefeito vai transferir seu gabinete para a Sala de situação instala na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo para acompanha o comportamento do Rio Acre nas próximas horas, as primeiras famílias já devem ser retiradas de imediato e serão alojadas na Escola Bela Flor.

Participaram da reunião com o prefeito Sérgio Lopes o Coordenado da Defesa Civil de Epitaciolândia Jonas Cavalcante Secretário de Maio Ambiente e Turismo, Cap. Marcos do Exercito, representando o 5ºBPCIF Ten/BM Marinho, Vereador José Antonio (Nego), demais Secretários e Assessores.

Após a reunião, o prefeito ja designou uma equipe para preparar a escolar que vai receber as familias, e, outras equipes irão para o Bairro Beira Rio para monitorar e começar a remoção das familias de forma preventiva e segura.

