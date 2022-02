Acidente em passarela de ponte do Anel viário deixa seis trabalhadores levemente feridos

O acidente ocorreu nesta segunda-feira, dia 21, no canteiro de obras onde estão construindo os alicerces de sustentação da ponte que irá ligar o anel viário. Essa obra da ponte está prevista para ser terminada no final deste ano.

Segundo o engenheiro da obra relatou ao jornalista Almir Andrade, tudo aconteceu quando os cabos de sustentação da passarela folgaram e torceram, fazendo com que os trabalhadores caíssem no chão próximo a margem do rio de uma altura considerada baixa.

Um dos funcionários sofreu um ferimento leve em uma das pernas e outro teve uma pequena fratura nas costas, os demais sofreram escoriações pelo corpo, sendo considerado também leves. Todos foram levados ao hospital de Brasiléia, onde receberam atendimentos e ficarão em casa sob atestado médico.

O incidente foi considerado isolado e todas as medidas serão tomadas sobre o acidente. Também foi relatado que os cuidados e reforço junto a passarela serão aumentados para que não venha acontecer novamente.

Veja reportagem com Almir Andrade

