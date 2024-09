Rio Branco Rural Show: Jarude quer feira na capital focada no agronegócio e com menos stands institucionais

O candidato a prefeito de Rio Branco Emerson Jarude (Novo) declarou em entrevista ao Alerta Cidade, durante a Expoacre, que pretende implantar no calendário de festividades da capital acreana a Rio Branco Rural Show, uma feira de negócios voltada verdadeiramente para o agronegócio.

“Eu acredito que o município de Rio Branco pode ter uma feira própria e é isso que a gente quer fazer a partir de 2025, uma feira voltada tão somente para os negócios da agricultura e pecuária, pois a gente percebe que na Expoacre temos muitos stands institucionais ocupando os principais espaços da feira, você entra e tudo o que vê é uma grande propaganda do governo do Estado evidenciando o que as secretarias fazem, nós vamos dar voz e vez para quem de fato merece estar aqui, que é a nossa agroindústria. Então vamos trabalhar para que a Prefeitura de Rio Branco faça a sua própria feira, e, claro, isso não impede de termos a Expoacre”, explicou Jarude.

O candidato destaca que feiras agropecuárias, se direcionadas da forma correta, são essenciais para a economia na realização de leilões de animais, vendas de maquinário e exposições de novos produtos. Além disso, geram conexão entre produtores, entidades de classe e diversas empresas que formam a cadeia do agronegócio.

