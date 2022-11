Lula convida José Múcio, ex-presidente do TCU, para assumir a Defesa

RICARDO STUCKERT/INSTITUTO LULALula (dir.) e José Múcio (esq.) em 2011

Apesar de ainda não haver uma decisão formal, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ), convidou José Múcio Monteiro, ex-presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), para ser ministro da Defesa em seu futuro governo a partir de 2023. Segundo a equipe do petista, o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas só devem ser anunciados na próxima semana.

José Múcio, de 74 anos, já foi deputado por Pernambuco e ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Nesta segunda-feira (29), o ex-presidente do TCU se reuniu com Lula no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), em Brasília.

Durante a conversa, o presidente eleito apontou que deve nomear para os comandos das Forças Armadas os mais antigos entre os oficiais mais graduados.

Lula não deve direcionar um grupo de transição voltado à Defesa, como ocorreu em outras áreas. De acordo com números levantados pelos grupos de transição, as críticas à à atual gestão poderiam elevar uma tensão com os militares.

No diagnóstico, há uma conclusão de que Exército, Marinha e Aeronáutica tiveram divisões entre integrantes pró-Lula e pró-Jair Bolsonaro (PL). Portanto, é necessário que se unam essas tendências.

Nesta segunda, Lula e Múcio tiveram um encontro que durou das 16h até pouco depois das 18h. Na ocasião, também participaram os militares:

brigadeiro Juniti Saito – foi comandante da Aeronáutica durante o governo Lula;

general Gonçalves Dias – cuidou da segurança de Lula na campanha;

general Enzo Peri – ex-comandante do Exército;

brigadeiro Nivaldo Rossato – ex-comandante da Força Aérea;

brigadeiro Rui Chagas Mesquita – ex-diretor de ensino da Aeronáutica.

Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente eleito, e o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT) também estavam presentes ao encontro.

