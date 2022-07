Secretaria de Saúde e Governo lamentam o acidente fatal na BR-317; vitimas já foram reconhecidas

FRANKLY SOUSA

Um grave acidente envolvendo uma van e um caminhão na manhã desta quarta-feira (27) na BR-317, próximo à região do Araxá, deixou pelo cinco mortos e 11 feridos. As informações iniciais são do Corpo de Bombeiros de Xapuri que dá suporte no local. A van levava pacientes para consulta no Hospital de Amor na capital.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) veio a público informar a situação das vítimas do acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, 27, na BR-317, próximo à região do Araxá, em Xapuri.

As equipes do Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se dirigiram ao local para prestar socorro às vítimas e, de acordo com as primeiras informações enviadas, em razão da gravidade do ocorrido, infelizmente cinco óbitos foram confirmados.

Além disso, quatro pessoas ficaram feridas e estão sendo encaminhadas para o Pronto-Socorro de Rio Branco, cujas equipes estão preparadas para o atendimento especializado. Os corpos das vítimas fatais também serão encaminhados para a capital, para a realização dos devidos procedimentos.

A Sesacre se solidarizou com os familiares e a sociedade, colocando-se à disposição para mais esclarecimentos, salientando que todo o apoio está sendo prestado, com cinco viaturas do Samu e o apoio aéreo necessário.

Governador Gladson Cameli emitiu uma nota em sua rede social, lamentando o acidente.

Sobre o acidente na BR-317

Cinco óbitos confirmados pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Dos feridos, quatro estão sendo atendidos no Pronto Socorro de Rio Branco e outros seis foram removidos por terceiros do local. Trata-se de pacientes que estavam vindo do município de Xapuri para consulta no Hospital do amor.

Boletim Médico dos quatro pacientes que deram entrada no Pronto Socorro de Rio Branco após acidente na BR-317:

Paciente M. A. F, de 45 anos – RECEBEU ALTA

Paciente J. L. O. J, de 31 anos – RECEBEU ALTA

Paciente M. N. M, de 19 anos, passou por cirurgia de laparotomia de abdômen e esplenectomia de emergência. Segue internada em estado estável.

Paciente L. S, de 20 anos – Passou por cirurgia de laparotomia de abdômen e esplenectomia de emergência. Segue internada em estado estável.

Das cincos vítimas fatais, quatro foram reconhecidas pelos familiares no IML. São elas:

Leonor Leite de Souza, 42anos;

Joana Souza da Silva, 42 anos;

Valdeide Alves da Silva, 38 anos;

Maria Francinete Barbosa de Souza, 50 anos.

