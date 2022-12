Polícia Civil apreende quase 20kg de entorpecentes em Marechal Thaumaturgo

Na tarde desta segunda-feira, 19, a Polícia Civil em Marechal Thaumaturgo durante operação HÓRUS do programa “Guardiões da Fronteira” apreendeu um carregamento de quase 20kg de entorpecentes, 11.705kg de maconha e 7,400kg de oxidado de cocaína, que tinham como destino a capital Rio Branco.

O trabalho investigativo identificou o local onde a droga estaria e em posse das informações chegou ao alvo e constatou que a droga estaria acondicionada dentro de sacos de farinha em uma residência localizada no Ramal do Nonato.

A operação contou com apoio de policiais do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), Núcleo Draco/Denarc de Cruzeiro do Sul.

No momento da apreensão do entorpecente foi preso, em flagrante, A. V. da S. que recebeu voz de prisão e em seguida conduzido junto com a droga para Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para lavratura de auto de prisão em flagrante sendo colocado à disposição da justiça.

A Polícia Civil vem intensificando suas ações em todas as regionais no sentido de coibir práticas delituosas, sobretudo a de tráfico de drogas.

