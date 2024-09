Senador Alan Rick entrega equipamentos de informática, eletrodomésticos e mobiliário à Casa de Recuperação Jovem Peniel

Assessoria

Em mais um gesto significativo de apoio aos projetos sociais, nesta quarta-feira, 5 de setembro, o senador Alan Rick (União Brasil) realizou a entrega de equipamentos de informática, eletrodomésticos e mobiliário adquiridos com parte da emenda de R$ 150 mil destinada à Comunidade Terapêutica Desafio Jovem Peniel de Rio Branco. O projeto, desenvolvido há mais de 30 anos no Acre, atende homens maiores de idade, dependentes de álcool e outras drogas, oferecendo tratamento para abandono dos vícios e reinserção social. A entrega ocorreu na chácara de internação, localizada na Vila do Incra, em Porto Acre.

“Esse é mais um passo nesse trabalho que iniciei ainda quando deputado. De lá para cá, já são R$ 15 milhões em emendas direcionadas ao fortalecimento das instituições que desenvolvem projetos sociais. Hoje, entregamos 36 itens, incluindo caixas de som, microfones, notebooks, fogões industriais, geladeira, bebedouro industrial, ventiladores, televisões, armários e espremedor de frutas. Tudo isso foi adquirido com R$ 50 mil da emenda de R$ 150 mil, que destinei para a entidade. Os outros R$ 100 mil estão sendo utilizados para pagar despesas básicas da instituição, como alimentação e custeio,” – disse o senador.

O pastor Gilson Borges, coordenador da Comunidade Terapêutica, informou que a casa de recuperação atualmente abriga 14 internos, com uma equipe composta por monitores, psicóloga e assistente social. No último ano, o projeto alcançou 300 pessoas, entre internações e ações de assistência às famílias. Ele aproveitou a oportunidade para agradecer ao senador Alan Rick.

“Nós somos muito gratos a Deus e também ao senador Alan Rick, pela sua sensibilidade em nós ajudar nessa causa nobre porque, de fato, estamos salvando vidas. Esse é o nosso lema, salvar vidas, tirar aquele jovem, aquela pessoa que está presa ao vício das drogas, do álcool. Então somos gratos a Deus e também ao nosso querido senador Alan Rick pela sua disposição, pela sua sensibilidade em estar ajudando o Desafio Jovem Peniel. E eu tenho certeza de que é resultado de oração. Nós sabemos que o Senhor ele move corações, move pessoas para abençoar, para ajudar. Deus abençoe a vida dele!” – disse.

A história de G.A.S., de 35 anos, interno há 2 meses, é um exemplo de como o projeto tem transformado vidas.

“Antes de eu chegar aqui eu era uma pessoa que não tinha horários, que não tinha vida, uma pessoa irresponsável, que não tinha amor, que não tinha um discernimento, eu era um personagem autodestruidor e após eu chegar na casa eu pude reconhecer a vida, pude reconhecer que eu tenho sim a capacidade de ser uma pessoa responsável, de ter horários, de cuidar, de zelar por algo, de ser canal de bênçãos, ser um exemplo, né? Eu tô me reencontrando a cada dia.” – concluiu.

O Desafio Jovem Peniel desenvolvido em Rio Branco e Porto Acre é uma extensão de um projeto nacional que teve início em Minas Gerais há mais de 50 anos. No Acre, também há casas terapêuticas em Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul.

