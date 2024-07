Senador Sérgio Petecão convida ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para prestar informações sobre os planos e metas de sua gestão

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprova o requerimento (REQ 36/2024) do presidente do colegiado, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), convidando o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para prestar informações sobre os planos e metas de sua gestão.

O senador justificou a iniciativa devido à mudança de comando no Ministério da Justiça, com a saída de Flávio Dino, que assumiu uma vaga no Supremo Tribunal Federal STF, e a entrada de Lewandowski. Petecão destacou a importância de o ministro apresentar os planos e objetivos de sua gestão à comissão.

“As políticas de segurança são essenciais para proteger os cidadãos e promover um ambiente seguro, além de serem importantes para o desenvolvimento econômico, atraindo investimentos e gerando empregos”, afirmou.

O senador acrescentou que políticas bem estruturadas ajudam a combater a criminalidade, abordando suas causas profundas, como desigualdade social e falta de oportunidades. A implementação de programas de prevenção e uma polícia bem treinada são vitais para reduzir a criminalidade. Ele ressaltou a importância da colaboração entre governos, sociedade civil e setor privado para desenvolver estratégias de segurança.

O convite ao ministro é uma iniciativa oportuna, que demonstra transparência e compromisso, além de possibilitar um debate construtivo sobre a segurança pública no País”, concluiu.

