Servidoras pegam coronavírus e obrigam direção da Fundhacre fechar cozinha do hospital

A cozinha da Fundação Hospital do Acre está fechada.

O motivo é a infecção de servidoras que trabalham no local por coronavírus.

Segundo informou Michel Ribeiro Paes, diretor-administrativo da unidade, foi descoberto que uma copeira da Fundhacre contraiu coronavírus. Como o local é estratégico e poderia está todo contaminado foi decidido pelo afastamento da servidora e pela realização de um processo de descontaminação do local. Com isso, a cozinha foi fechada.

Os alimentos estão sendo preparados na cozinha do pronto-socorro de Rio Branco e levado para a Fundhacre.

A versão oficial apresentada por Michel Paes contrasta com informações de servidores, que pedem para não serem identificados, que trabalham na Fundação e relataram que pelos menos três pessoas que desenvolvem suas atividades na cozinha do hospital etão contaminadas com coronavírus e por isso a decisão da direção em fechar o local.

