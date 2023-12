OCA Móvel ganhará ônibus; Emenda que garante compra do veículo é do senador Alan Rick

Nesta quarta-feira, 27, a emenda destinada pelo senador Alan Rick para a compra do ônibus do projeto OCA Móvel caiu na conta do governo do estado. Foram R$ 814.428,00 que contribuirão com a aquisição do veículo que custará R$ 2 milhões.

Segundo a diretora da Organização dos Centros de Atendimento (OCA), Francisca Brito, a licitação está concluída, ou seja, já foi feito o registro de preço, e agora está só no aguardo da aquisição, o que deve ocorrer em breve.

“Estamos com muito entusiasmo para aquisição desse ônibus que vai oportunizar termos um espaço adequado para levar atendimento a locais mais afastados, como zona rural, e também alcançar outros municípios. Só gratidão ao senador Alan Rick e aos envolvidos nesse projeto que já alcançou tantas pessoas no nosso estado” – disse a diretora.

O projeto OCA Móvel já acontece com a oferta de 80 serviços em escolas e prédios públicos de diferentes bairros e até de alguns municípios do interior do estado. Toda a estrutura necessária para a realização dos atendimentos é montada e depois retirada desses locais cedidos à equipe da Organização. A ideia é que com o ônibus esse trabalho seja otimizado.

“É gratificante poder contribuir com esse projeto que já leva serviço de qualidade para a nossa população. Convesando com a Fran ela comentava que nesse primeiro ano da edição do projeto já foram realizados mais de 15 mil atendimentos em 36 bairros da capital e nos municípios do Bujari, Brasiléia, Porto Acre, Acrelândia e na Vila Campinas, em Plácido de Castro. Imagina o que eles vão fazer com esse ônibus! O dinheiro já tá na conta. Em breve, se Deus quiser, estaremos entregando.” – disse o senador.

