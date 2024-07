Traficante que transportava mais de 338 quilos de maconha e preso pela Polícia Antinarcóticos

Por Marcus José

Os mais de 338 quilos de maconha estavam dentro do veículo camuflados, distribuídos em 315 pacotes escondidos em 12 jutas de diversas cores e tamanhos

A Polícia Antinarcóticos da Bolívia deteve uma pessoa que transportava 338 quilos e 720 gramas de maconha em Anzaldo, na província de Esteban Arce, Cochabamba. A informação foi divulgada pelo vice-ministro de Defesa Social e Substâncias Controladas, Jaime Mamani, nesta segunda-feira.

No domingo, dia 21, o veículo dos traficantes tipo micro-ônibus foi interceptado após tentar fugir quando o motorista percebeu a presença das forças antidrogas da Bolívia. O motorista e seu acompanhante abandonaram o micro-ônibus e tentaram fugir, mas Fábio H.D. foi capturado e preso por crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Os mais de 338 quilos de maconha estavam dentro do veículo, distribuídos em 315 pacotes escondidos em 12 jutas de diversas cores e tamanhos. Devido ao flagrante e evidência do crime, tanto as drogas quanto o veículo e o traficante Fábio foram apreendidos pela polícia Antinarcóticos.

“As 315 embalagens em formato ovóide continham uma substância verde que, ao ser submetida ao teste de narcotráfico, resultou positiva para maconha”, explicou o porta-voz da polícia.

