Ulysses destina R$ 1 milhão tratamento de alta complexidade a pacientes do Acre

O aporte financeiro visa expandir o convênio vigente entre o governo do Acre e o Hospital de Base de São José do Rio Preto. A parceira garante atendimento especializado em áreas críticas como Traumatologia, Cardiologia, Oncologia e Neurocirurgia

BRASÍLIA (07.02.2024) – Em um movimento significativo em prol da saúde pública e bem-estar dos pacientes do Acre, o deputado federal Coronel Ulysses (União/AC) intensificou seu compromisso com a assistência médica de Alta Complexidade. Na terça-feira (6), Ulysses anunciou a destinação de uma emenda no valor de R$ 1 milhão. Esse aporte financeiro visa expandir o convênio vigente entre o governo do Estado do Acre e o Hospital de Base de São José do Rio Preto, localizado no interior de São Paulo, a uma distância de 437 km da capital.

Este complexo hospitalar é reconhecido no Brasil e na América Latina por sua excelência e capacidade de atendimento, sendo uma das maiores emergências do interior paulista, com um volume aproximado de 12 mil atendimentos mensais. Além disso, destaca-se como o maior prestador de serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país, por onde passam mais de 100 mil pessoas todos os meses (entre pacientes e familiares).

A ampliação do convênio possibilitará que mais pacientes acreanos, necessitando de tratamentos especializados e de Alta Complexidade, tenham acesso a um leque ampliado de especialidades médicas oferecidas pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto. Entre essas especialidades estão incluídas áreas críticas como Traumatologia, Cardiologia, Oncologia e Neurocirurgia, garantindo assim, cuidados médicos de primeira linha aos pacientes.

