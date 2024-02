Filé, pistache e salmão: Jarude expõe cardápio em que Casa Civil pode gastar mais de meio milhão de reais

ASSESSORIA

Enquanto atrasa o pagamento do auxílio de apenas R$ 40,00 ao paciente acreano que viaja para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), o Governo do Acre cogita gastar mais de meio milhão de reais com alimentação do mais alto padrão para os encontros da Casa Civil e do gabinete do governador.

O deputado estadual Emerson Jarude (Novo) expôs em seu discurso na Assembleia Legislativa do Acre nesta quarta-feira (7) a publicação do termo de homologação no diário do dia 6 de fevereiro, para possível contratação de serviço de buffet para os eventos com gasto de R$526.479,65.

O cardápio previamente definido traz pratos como queijos finos, geleias, carpaccio de filé mignon, risoto de camarão, salmão, bacalhau, picanha e sobremesas como

tiramisù, pavlova , suflê de chocolate belga, créme brulée e manjar de pistache com calda de vinho do Porto. Cada refeição poderá custar até R$120,00 por pessoa.

“A maioria dos nomes dos pratos eu sequer sei como se pronuncia”, observou Jarude.

O deputado repudiou o fato de que o dinheiro público seja direcionado a esse tipo de gasto enquanto pessoas doentes, que precisam sair do estado para ter um tratamento adequado, sejam negligenciadas.

“Sabe quanto se paga para quem está fazendo um tratamento de saúde fora do estado do Acre para tomar café, almoçar e jantar? R$ 40,00. Essa é a ajuda de custo que inclusive o Estado demora muito tempo para fornecer, então senhores, eu lamento que mais uma vez, diante de um estado onde temos sete em cada 10 acreanos vivendo na extrema pobreza, a Casa Civil queira se deleitar, queira mais luxo, mais regalias às custas do cidadão”, asseverou.

