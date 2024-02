Polícia Civil prende dupla transportando droga em Xapuri

Na tarde de segunda-feira, dia 5, os policiais civis prenderam R. R. da S., 18 anos, e apreenderam o adolescente R. J. F. S., 16 anos, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menor.

Os suspeitos foram abordados pela equipe de investigação no momento em que chegavam ao município de Xapuri, de táxi, transportando certa quantidade de maconha do tipo ‘skunk’ para ser comercializada.

De acordo com as investigações, a dupla é apontada como responsável por um furto de motocicleta ocorrido na última sexta-feira, 2, e após a subtração teriam conduzido a motocicleta ao município de Brasileia com a finalidade de trocar por entorpecente, o qual foi apreendido durante a abordagem policial.

Os investigados foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, e a Delegada Titular, Dra. Michelle Boscaro, lavrou os Autos de Prisão em Flagrante e de Apreensão por Ato Infracional.

“A Polícia Civil em Xapuri continua trabalhando diariamente nas investigações para prender suspeitos atuantes no tráfico de drogas no município, e com essa ação, os policiais tiveram êxito em deter duas pessoas e retirar a droga de circulação,” disse a Delegada Michelle ao ressaltar o trabalho dos policiais civis.

