Veículos colidem em avenida, um capota e policial fica ferido

ITHAMAR SOUZA

O policial penal Júlio César Correa de Lima, 38 anos, ficou ferido após o carro em que ele estava como passageiro colidir com outro veículo na noite deste domingo (18), na Estrada Dias Martins, no bairro Jardim de Alah, em Rio Branco.



Segundo informações das autoridades de trânsito, um policial penal ainda não identificado estava supostamente alcoolizado e trafegava, junto com Júlio César, no sentido bairro-centro em um carro modelo Astra, quando um veículo modelo Onix, de cor preta, que estava em uma rotatória, acabou invadindo a preferencial que era do Astra e causou a colisão.

– Publicidade-

No impacto, tanto o condutor do Astra quanto Júlio César, que são policiais penais, acabaram capotando juntamente com o veículo. O motorista saiu do Astra com auxílio de populares, mas Júlio ficou preso dentro do carro e foi retirado pelos Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, apenas com escoriações. Os ocupantes do Onix ficaram ilesos.

Leia Também: Infraestrutura e Bombeiros anunciam licitação para construção de tanque de mergulho

A Polícia Militar controlou o trânsito na Estrada Dias Martins e isolou a área para o trabalho da Perícia Criminal. Após os trabalhos periciais, os veículos foram removidos por guinchos e a pista foi totalmente liberada.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp