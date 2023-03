Saúde realiza Capacitação Ortopédica para servidores do Hospital das Clínicas de Brasileia

Por Agência Acre

Curso de Imobilização Ortopédica para os técnicos em enfermagem. Foto: cedida

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou no último final de semana uma Capacitação de Imobilização Ortopédica para os técnicos em enfermagem do Hospital das Clínicas Raimundo Chaar, em Brasileia.

A capacitação foi realizada pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) da Sesacre nos dias 24, 25 e 26, e totalizou 100 horas, teoria, prática em laboratório e prática hospitalar, profissionalizando 21 técnicos em enfermagem na área ortopédica.

O curso foi ministrado pelos profissionais Rones Carvalho e Ivan Santana. Foram ofertadas vagas para Brasileia, Assis Brasil e Xapuri.

Capacitação foi realizada pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP). Foto: cedida

O gerente de Assistência em Saúde, Gilberto Magalhães, ressaltou a importância da capacitação: “Estamos intensificando as capacitações para os profissionais do hospital. Por meio do NEP, ofertamos o curso de capacitação ortopédica para habilitar profissionais técnicos a realizar procedimentos de gesso. Isso aumenta a capacidade de realização desse tipo de técnica nos municípios do Alto Acre”.

