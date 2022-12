Por G1 Acre

Também participaram da ação a Vigilância Sanitária, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e as polícias Civil e Militar do Acre.

Operação do MP apreende 420 quilos de carne clandestina e autua três açougues no interior do Acre — Foto: Asscom/MP-AC

Uma operação do Ministério Público do Acre (MP-AC) em Tarauacá, cidade do interior, apreendeu 420 quilos de carne bovina sem procedência legal, além de carnes impróprias para o consumo, que foram descartadas.

Foram feitos procedimentos criminais em relação a três açougues, por descumprimento dos artigos que consideram crime infringir determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

O promotor de Justiça titular da Promotoria Cível de Tarauacá, Júlio César de Medeiros, a operação foi deflagrada após o recebimento de denúncias alegando que alguns açougues estariam comercializando carnes de procedência ilegal.

“Recebemos a lista dos açougues que estariam comercializando a carne clandestina e fomos in loco junto aos parceiros e comprovamos a procedência clandestina. Fizemos a apreensão das carnes impróprias para consumo e acionamos a Vigilância Sanitária, que fez o descarte, e fizemos também os procedimentos para as providências criminais”, disse no site oficial do MP.

