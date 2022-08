Veja quanto cada candidato recebeu de verbas partidárias no Acre

A 40 dias das eleições, que ocorrem em primeiro turno no dia 2 de outubto, os candidatos começaram a receber suas fatias do fundo eleitoral.

No Acre, até o momento, a maior contemplada é a candidata ao Senado pelo PT, Nazaré Araújo, que recebeu R$ 1,5 milhão direto do Partido dos Trabalhadores (PT). O partido também destinou metade do valor para o candidato ao Governo, Jorge Viana, que recebeu R$ 750 mil.

Jorge também recebeu R$50 mil de doação de pessoas física.

Candidato ao Governo pelo Agir, David Hall também já foi contemplado pelo partido com uma fatia de R$100 mil.

O deputado federal Alan Rick também já recebeu o fundo eleitoral. O União Brasil destinou R$600 mil para a campanha de senador.

Márcia Bittar (PL) também já abriu sua conta para campanha rumo ao Senado, mesmo sem receber recursos partidário, já conta com R$ 600 mil, sendo que do montante a maior parte foi doação do fazendeiro Zé Lopes, que doou R$ 500 mil. Os outros R$ 100 mil foram transferidos pela própria candidata.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp