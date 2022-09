Vereadora Neiva Badotti visita Delegacia de Polícia Civil de Brasileia

Na manhã desta quinta-feira, 08, a vereadora Neiva Badotti (PSB) esteve visitando a delegacia de Polícia Civil do município de Brasiléia atendendo a várias denúncias da população sobre a situação crítica que se encontra a estrutura do prédio, principalmente o local onde é utilizado como recepção para atendimento ao público.

Na oportunidade a Edil foi muito bem recebida pelos delegados Ricardo Castro e Erick Maciel, onde pode constatar a veracidade dos fatos, além de presenciar que os tamanhos das salas já são pequenas para a demanda que é crescente a cada dia no município de Brasileia, e a cidade precisa de uma delegacia mais adequada e moderna para os funcionários poderem trabalhar e atender a população satisfatoriamente.

A vereadora entende que é necessário que aconteça uma reforma/ampliação ou a construção de uma nova delegacia no local, que pertence ao Estado, e se comprometeu a pedir providências do governo estadual em caráter de urgência para que venha realizar as devidas benfeitorias no local.

