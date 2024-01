Polícia Civil do Acre prende homem acusado de tentativa de estupro contra enteada de 14 anos

Ascom/ PCAC

Na manhã desta terça-feira, 09, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav), realizou a prisão de C.S.F., de 32 anos, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Vara de Plantão da Comarca de Rio Branco/AC. O indivíduo é suspeito do delito de tentativa de estupro contra sua enteada, que à época dos fatos tinha apenas 14 anos.

De acordo com a delegada, Dra. Carla Fabíola, as informações obtidas durante o interrogatório, C.S.F. não apenas confirmou os fatos narrados pela vítima, como também revelou possuir uma tatuagem em seu corpo retratando o rosto da própria enteada.

“Representamos pela prisão preventiva do agressor, considerando a gravidade das acusações e a necessidade de resguardar a integridade da vítima, que estava recebendo mensagens do investigado, fazendo-lhe declarações para ela”, disse a delegada.

O mandado de prisão foi cumprido no bairro Conjunto Esperança pela equipe de investigação da Decav, que agiu com celeridade para garantir a detenção do suspeito. C.S.F. foi conduzido à delegacia e agora está à disposição da Justiça para responder pelos crimes que lhe são imputados”, enfatizou Carla Fabíola.

