Visão sadia é sinônimo de bem-estar, destaca Eduardo Veloso

O deputado Eduardo Veloso está Fortaleza(CE), onde participa do 67° Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Realizado no Centro de Convenções da capital cearense, o evento reúne os maiores especialistas brasileiros do ramo que deverão debater os avanços e desafios da oftalmologia no país. O Congresso, segundo o parlamentar, vai contar com dezenas de palestras de doenças oculares que vão desde glaucoma, catarata, doenças da córnea, transplantes terapêuticos, cirurgia refrativa e lentes de contato, dentre outras especialidades.

“É uma excelente oportunidade para atualização com o que existe de mais moderno na oftalmologia nacional e para troca de experiências com os colegas de todas as regiões.”, disse Veloso. A Oftalmologia, ressalte-se, é a nona especialidade com maior número de médicos no Brasil e a décima primeira em número de residências, segundo censo de 2021 do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

De acordo com o deputado, o Brasil, (particularmente São Paulo) é o maior e mais conceituado centro de excelência em oftalmologia na América Latina e um dos mais importantes do mundo. Em nível político, o parlamentar ingressou com um projeto no Congresso Nacional denominado “Teste do Olhinho”, que estabelece que todos os estabelecimentos de saúde no território nacional deverão realizar o teste do reflexo ocular ao exame de oftalmoscopia direta (Teste do Olhinho) nos recém-nascidos.

Palestra

Na próxima sexta-feira (25),Eduardo Veloso vai proferir palestra aos participantes. O tema abordado será “A visão do Estado: de que forma o SUS funciona para encaminhamento e tratamento de doenças raras (TFD, centros de especialidade, referência e contra referência). “É um assunto que acompanho de perto há algum tempo e será, acredito, bastante oportuno para exposição e debate”, revelou. O deputado reiterou que o desenvolvimento da oftalmologia tem grande valia para a região Norte, particularmente no Acre.

