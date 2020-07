Fecomércio/Sesc/ Senac em parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia entregam 200 cestas Básicas

Neste Sábado (11) o sistema da Fecomércio/Sesc/ Senac em parceria com a Prefeitura Municipal de Epitaciolândia Através do Programa Mesa Brasil realizam entrega de 200 cestas básicas proveniente dos repasses das lives nacionais através do SESC Distrito Federal dos artistas nacionais.

Este é um programa de segurança alimentar e nutricional de Combate à fome e ao desperdício de alimentos. Sua base de sustentação são as empresas parceiras que doam alimentos próprios para o consumo humano e doam as instituições sociais cadastradas para atender as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar.

Tal atividade que foi realizada no Guaritas, do Comando de Fronteira Acre/4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA – VISITA, vem sendo realizado em vários municípios do estado do acre e do Brasil e, hoje Epitaciolândia também fazendo parte desta atividade aonde 200 famílias foram contempladas. Sendo que o publico atendido foi os acompanhados pela secretaria de Assistência Social e o CRAS.

A Coordenadora Marizete Melo do Programa Mesa Brasil expressou em sua fala que nesse momento de pandemia o SESC tem se empenhado, se esforçando muito em todo o Brasil juntamente com todos os parceiros que são a base de sustentação do programa para ajudar as famílias nesse momento de Covid-19.

A Atividade contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia com a atuação do SEMCIAS que não mediu esforços para auxiliar na concretização do evento, realizando a higienização com álcool, controle do publico, verificação do uso de mascara, afim de evitar a contaminação do novo Corona-Vírus.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...