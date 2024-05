Prefeitura apoia final da 5ª liga EBFF 2024 em Epitaciolândia

Fazendo parte das comemorações dos 32 anos de emancipação político-administrativa de Epitaciolândia, no ultimo dia 05/05/2024, Epitaciolândia realizou um mega evento, para a realização da final da 5ª liga de jogos digitais.

Mais de 50 equipes participaram de forma virtual nas series A e B. Ficando 12 equipes para a grande final.

A final presencial ocorreu no Club Art Eventos, com o apoio da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, Ds Telecom e Barbearia Silveira.

A secretária de Administração Regiane Moreira participou do evento representado o prefeito Sérgio Lopes.

“Estou aqui nessa ocasião representando o prefeito Sérgio Lopes, trago o abraço e a mensagem de carinho que ele tem com todos os jovens, ele que sempre apoia todos os tipos de esportes desde os tradicionais ao esportes digitais, em nome dele quero agradecer a todos que vieram de longe para prestigiar a final da 5ª liga EBFF 2024, parabéns a todos e em especial ao Ricardo Maffi pela brilhante iniciativa.” Ressaltou Regiane Moreira.

Para o coordenador do Evento, Professor Ricardo Maffi, os jogos eletrônicos além de proporcionar um protagonismo aos jovens, impulsiona o desenvolvimento mental e cognitivo focando atenção, criatividade, memória, idiomas e trabalho em equipe.

As equipes e a organização do evento agradecem ao prefeito Sergio Lopes que vem abraçando e apoiando a juventude em todas as suas modalidades culturais e esportivas.

As equipes campeãs que levaram os prêmios para casa foram:

ZZJ, VPS e SIX EIGHT

Nessa edição tivemos de MVP, o jogador com mais abates realizados o player da ZZJ LIPE, que veio com sua família de Rio Branco e mostrou uma game player diferenciada, lembrando que o Player já jogou a LBFF e é uma das grandes promessas do Acre para o Brasil.

