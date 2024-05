Acidente entre motos deixa condutores feridas em Avenida de Brasiléia

Por Alexandre Lima

Um acidente envolvendo duas motos deixou duas mulheres com ferimentos pelo corpo na manhã desta segunda-feira, dia 6, quando estava transitando pela Avenida Manoel Marinho Montes, principal via comercial localizada na parte alta da cidade de Brasiléia, localizada na fronteira do Acre.

Segundo foi apurado pelos agentes do 6º Cifitran, a condutora da moto placa 6140FDC, identificada pelas iniciais A.P.S., estava saindo do estacionamento em frente ao mercantil Paraíba, quando foi surpreendida pela moto modelo Honda/Fan, placa QLW7442, pilotada por L.F. F.F., que trafegava pela avenida normalmente.

Com o impacto entre as duas motos, fez com que as duas mulheres caíssem no asfalto, sofrente escoriações pelo corpo. Com apoio de terceiros, o socorro foi acionado, além da Polícia Militar que isolou o local até a chegada da equipe de socorristas.

Ambas as mulheres foram levadas para o hospital regional do Alto Acre, onde receberam atendimento da equipe médica plantonista. Uma reclamava de dores no peito, tfoi registrado pequenas escoriações pelo corpo e passariam por exames preventivos de praxe. O estado de saúde foi considerado estável para as duas.

