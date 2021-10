Petecão é homenageado pela CBF, no Rio de Janeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) homenageou o senador Sérgio Petecão, nesta sexta-feira, 22, pelo relevante trabalho do parlamentar acreano em apoio ao esporte no Senado Federal.

Na sede da instituição, no Rio de Janeiro, Petecão recebeu dos dirigentes da maior entidade do futebol brasileiro uma camisa oficial da seleção brasileira personalizada com seu nome. Também estava presente o técnico Tite.

“É uma honra ter o nosso trabalho reconhecido por uma entidade tão importante como a CBF. Sou um incentivador do esporte por acreditar no pelo papel social tão relevante para nossa juventude. Esse reconhecimento só me motiva ainda mais. Fico muito feliz com a homenagem”, afirmou.

Petecão cumpre agenda na capital carioca, onde participa do encontro do Partido Social Democrático (PSD), para discutir tratativas partidárias de âmbito nacional.

