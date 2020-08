Dois homens foram presos acusados de tráfico de drogas, na madrugada desta terça-feira (18), na BR-364, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações dos policiais militares do 8° Batalhão, uma denúncia anônima informou que dois homens tinham saído de Rio Branco em uma motocicleta com destino a Sena Madureira, transportando entorpecentes.

