Tentativa de assalto em Cobija resulta em morte de bandido, policial ferido e prisão de comparsa no lado brasileiro

Uma tentativa de assalto na cidade de Cobija, capital do estado vizinho boliviano de Pando, acabou em uma morte por parte dos bandidos, um foragido e um preso. Um vídeo do sistema de segurança do estabelecimento localizado no Bairro Mapajo na noite desta sexta-feira, dia 22, mostra a ação.

Segundo foi apurado com um dos envolvidos identificado como Derik Johann Azad Lima, de 18 anos, estaria na companhia de um primo, Bernabé Soares (20) e mais outro comparsa, apenas identificado como ‘Nêgo Fuga’ que está foragido.

Disse que apenas tentaria roubar o dinheiro do estabelecimento. Ao entrar no estabelecimento e render o proprietário, foram surpreendidos pelo policial que estava a paisana que sacou de sua arma e começaram a troca de tiros.

O policial foi ferido na região do abdômen e foi socorrido por terceiros, sendo levado para o hospital da cidade, onde passaria por cirurgia. Não foi divulgado o seu estado de saúde.

Ao saírem correndo e tentar no carro, o policial que foi atrás, teria disparado no tórax de Bernabé e que falou para Derik que havia sido baleado. Este foi puxado para dentro do veículo e foi deixado na casa de parentes enquanto os outros dois fugiram.

Bernabé não resistiu ao ferimento e morrei no hospital de Cobija. Derik fugiu para o lado brasileiro em Brasiléia com o veículo modelo Suzuki, placas NUA 7165 com os bancos de trás sujos de sangue.

Foi quando acionaram o comando do 5º Batalhão da PM e conseguiram localizar o veículo no centro da cidade. Derik foi detido e levado para a delegacia, onde ficou à disposição das autoridades brasileiras.

Mais informações a qualquer momento.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...