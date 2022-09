Abertura da última rodada do 1º turno do Acreano Feminino tem dois jogos nesta segunda-feira

Por G1 Acre

Na preliminar, às 16h, a Adesg joga contra a Assermurb, que mira a liderança do grupo A. No segundo jogo, Rio Branco-AC e Vasco-AC fazem confronto de lanternas. Jogos no Florestão

A quarta e última rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano Feminino começa nesta segunda-feira (4), com duas partidas no estádio Florestão, em Rio Branco. A partir das 16h, a Adesg, que ainda sonha com a primeira colocação do grupo B, encara a Assermurb, vice-líder do grupo A.

O Leão de Senador Guiomard está em terceiro no grupo B com três pontos. A Assermurb está empatada em número de pontos com o Andirá (9), mas é superada no saldo de gols (14 do Morcego contra 11), por isso precisa da vitória para assumir a liderança isolada e torcer por um tropeço ou vitória por poucos gols do Andirá diante do Galvez no fechamento da rodada, na quinta-feira (8).

Na partida de fundo, às 16h, o atual campeão Rio Branco-AC enfrenta o Vasco-AC. As duas equipes ainda não pontuaram na competição e ocupam a lanterna dos grupos.

O Cruz-Maltino é o último do grupo A e o Estrelão o último do grupo B. Ambos estão eliminados da briga por vaga na final do turno e apenas cumprem tabela.

Grupo A

1º Andirá – 9 pts

2º Assermurb – 9 pts

3º Sena Madureira – 7 pts

4º Vasco-AC – 0

Grupo B

1º Galvez – 4 pts

2º São Francisco – 3 pts

3º Adesg – 3 pts

4º Rio Branco-AC – 0

