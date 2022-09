Galvez inicia preparação para Copa São Paulo 2023 nesta segunda, no CT Forte Imperador

Por G1 Acre

Sob comando do técnico Kinho Brito, 40 jogadores deve iniciar período de treinos visando disputa da Copinha da próxima temporada. Apresentação é às 15h, na capital acreana

Campeão acreano sub-20 nesta temporada, o Galvez será o representante do estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. E sob o comando do técnico Kinho Brito, o Imperador inicia a preparação para a Copinha a partir desta segunda-feira (5).

A apresentação do elenco para começar os treinamentos será às 15h, no CT Forte Imperador, em Rio Branco. Segundo o treinador, a previsão é de que 40 atletas iniciem os trabalhos.

Campeão acreano sub-20 de 2022, Galvez será representante do Acre na Copa São Paulo do próximo ano — Foto: Arquivo pessoal/Manoel Façanha

Além de contar com jogadores que integraram o elenco campeão estadual, o Imperador terá reforços que atuaram em clubes como Rio Branco-AC, Atlético-AC e Vasco-AC durante o Campeonato Acreano Sub-20.

Kinho Brito vai comandar um clube acreano na Copa São Paulo. Em 2021, ele esteve à frente do Andirá. Recentemente, passou por um período de experiência no Athletico-PR e no Fluminense.

Kinho Brito, técnico do Galvez — Foto: Divulgação/Galvez EC

– Tivemos duas experiências excelentes. E todo o aprendizado que a gente tem, vamos levar para a Copinha. Mais uma vez uma decisão a ser tomada se a gente vai em busca de classificação ou se vamos em busca de revelar atletas porque são coisas totalmente distintas. Se a gente quer um time competitivo pra passar de fase, precisa levar atletas no limite da idade – afirma o treinador.

O Galvez foi campeão estadual sub-20 ao vencer o Andirá por 1 a 0, gol marcado nos acréscimos. A campanha do título foi de quatro vitórias e três empates, 15 gols marcados e quatro sofridos.

