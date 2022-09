Acidente envolvendo três motos em ramal de Xapuri deixa um em estado grave e três feridos

Um triplo acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, dia 1º de Setembro, cerca de 16 quilômetros do Bairro Sibéria, localizado do outro lado do rio Acre, no município de Xapuri, envolvendo três motos.

Segundo foi apurado, um casal estava ajudando um amigo que teve sua moto danificada, onde ofereceu puxar até o conserto mais próximo. As duas motos trafegavam pelo Ramal Petrópolis, que dá acesso ao Seringal Tupá e São João do Guarani.

Foi quando teriam se aproximavam de um veículo que vinha sentido contrário e de repente, foram surpreendidos por uma outra moto que vinha em alta velocidade e tentou ultrapassar o carro.

O impacto foi inevitável, batendo na primeira moto e em seguida, na moto que puxava. Todos se feriram, sendo que o piloto que causou o acidente, ficou mais machucado na cabeça e o garupa, com uma das pernas fraturada.

Algumas informações ainda não foram concretizadas em relação aos feridos, mas todos tiveram algum ferimento pelo corpo. momentos após serem resgatados com ajuda dos Bombeiros e levado para o hospital, um dos feridos foi necessário ser entubado e seu estado de saúde ficou trítico.

Foi necessário ser chamado a ambulância de Suporte Avançado de Brasiléia, para auxiliar no transporte de dois que saíram em comboio para o HUERB na Capital. O caso está sendo apurado pelas autoridades locais.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp