Ação rápida da PM na fronteira prende criminoso após assaltar motorista de aplicativo e atirar contra policiais

Por Alexandre Lima

Um dos bandidos foi capturado após ser baleado na troca de tiros com a polícia.

Era por volta das 23 horas desta quinta-feira, dia 1º de setembro, quando um motorista de aplicativo teria pego supostos clientes que queriam ir para bairro da parte alta da cidade de Brasiléia.

Após solicitarem o veículo no bairro Liberdade em Epitaciolândia, com destino ao bairro José Peixoto, em Brasileia. Ao chegar no local, um dos passageiros foi para a parte de trás do veículo e disseram que a viajem seria desta vez, para o Bairro Nazaré, mas, teriam sido comunicados que o motorista não faria devido o horário.

Foi quando os dois anunciaram o assalto e colocou uma arma de fogo apontada para a cabeça do motorista fazendo ameaças de morte. Foi quando pediram para que o mesmo saísse e entrasse no bagageiro e num momento de descuido, saiu correndo pela rua, mesmo assim, os bandidos ainda chegaram a efetuar um disparo que não o atingiu.

Uma escopeta tipo garrucha calibre 28 foi apreendida.

Em seguida, os bandidos saíram dirigindo rumo ao Bairro Marco Galvão, onde foram localizados por uma viatura, que havia sido comunicada dos fatos momentos antes. Ao perceberem a presença dos policiais, tentaram fugir pelo bairro e após alguns momentos, efetuaram disparos contra a viatura policial.

Foi quando um dos bandidos teria sido atingido por um dos disparos, após os policiais revidar. Temendo por sua vida, o motorista parou o carro e saiu em disparada a pé pelas ruas do Bairro sendo perseguido, se aproveitando da escuridão para conseguir fugir.

O carro roubado foi recuperado e entregue ao proprietário.

O baleado foi rendido e levado para o hospital, onde recebeu os primeiros socorros e ficou sob custódia, até ser liberado e conduzido para a delegacia. Uma escopeta tipo garrucha calibre 28 foi apreendida.

Segundo o Comandante do 5º Batalhão da PM no Alto Acre, Tales Rafael, acredita que possam os mesmos bandidos que assaltaram e sequestraram outro motorista de aplicativo em meados de agosto passado.

O caos foi passado para a delegacia geral de Polícia que irá investigar e destinar o caso ao Judiciário local para os procedimentos cabíveis.

