Acre: Gefron salva casal mantido refém por criminosos após mais de 60 quilômetros de perseguição

A operação, coordenador pelo delegado Rêmullo Diniz, ocorreu na madrugada desta terça-feira, 8. Na ação de policiais do Grupamento Especializado de Fronteiras, o GEFRON, recuperou um carro, prendeu um dos criminosos e libertou um casal que era mantido refém.

O acompanhamento tático ao veículo, roubado na região do Rondônia, começou no Posto de Fiscalização da Tucandeira, na Br-364, divisa entre os estados do Acre e de Rondônia.

O carro dos suspeitos só foi interceptado em Vila Campinas. Na ação um dos bandidos fugiu, mas o comparsa foi preso. O casal, estava amarrado no banco de trás do automóvel.

De acordo com informações da Polícia Civil, um bando de criminosos, fez uma arrastão na região de Rondônia, onde cinco carros foram roubados e, fugiu para o Acre.

para a Bolívia. A segurança na rodovia foi redobrada para tentar localizar os outros carros.

Fonte: oseringal

