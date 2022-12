Acre tem reajuste de 14,13% na conta de luz a partir desta terça (13)

A conta de luz fica mais cara para o consumidor do Acre a partir desta terça-feira (13). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um reajuste médio de 15,53% na tarifa de energia dos clientes da Energisa do estado acreano, distribuidora que atende mais de 285 mil unidades consumidoras.

Com isso, o reajuste, por categoria de consumidor, será de:

19,39% para alta tensão (empresas grandes);

14,69% para baixa tensão (para pequenas e médias empresas e consumidores rurais);

14,13% para consumidores residenciais.

Em nota, a Aneel informou que o reajuste foi influenciado pelo processo tarifário se refere aos financeiros decorrentes do diferimento realizado no reajuste do ano passado para atenuar os efeitos da escassez hídrica.

Segundo a Aneel, ‘os itens que mais impactaram neste processo tarifário foram os custos com compra de energia e com atividades relacionadas à distribuição’.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp