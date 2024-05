Motociclista bêbado atropela pedreiro argentino em Cobija que vive um drama

Por Marcus José

Um motociclista bêbado atropelou um pedreiro argentino em Cobija, e agora o trabalhador vive um verdadeiro drama pelos custos da operação e pelo estado de saúde de sua mãe que sofreu um acidente vascular (AVC) e também está internada no hospital Roberto Galindo Teran.

Ángel Vicente Choque é um argentino de 30 anos que se dedica à construção civil e que viajou de seu país natal para Cobija, departamento de Pando, para trabalhar como pedreiro.

Ele foi atropelado por um motociclista que o atingiu por trás e causou fratura na tíbia e na fíbula.

A tragédia não terminou aí. Ao saber do ocorrido, sua mãe viajou da Argentina para Bolívia para acompanhar o filho ao hospital, mas preocupada sofreu um acidente vascular cerebral que agora também a interna no mesmo hospital (Cobija).

O hospital que trata do paciente pede a quantia de cerca de 1.700 dólares para cobrir a intervenção da fratura na perna, dinheiro que ele não tem e por isso pede ajuda.

O autor do crime recusou-se a submeter-se ao teste obrigatório do bafômetro, embora o boletim de ocorrência baseado em depoimentos de testemunhas demonstrasse que ele estava sob efeito de álcool.

Até o momento, a família do argentino gastou cerca de US$ 455 e está angustiada com o dinheiro que falta para cobrir as despesas do hospital Roberto Galindo Terán, onde ele está sendo tratado.

Segundo seus entes queridos, Ángel Vicente Choque viajou de Jujuy com amigos para a Bolívia com o objetivo de encontrar um emprego para ajudar sua família.

Em Cobija, era contratado como pedreiro de segunda a sexta-feira e aos sábados cuidava de uma churrascaria onde vendia choripanes e hambúrgueres em frente a uma boate. Ele estava indo para lá quando Herrera o atropelou.

“Agora minha mãe e meu irmão estão hospitalizados. Uma para a sala de cirurgia e outra para desmontar um coágulo”, disse Dora, uma das irmãs de Choque, ao jornal argentino Clarín, resignada.

A mãe tem paralisia facial, metade do rosto caído e uma perna afetada. Fizeram uma tomografia e pelo atendimento no hospital cobraram mais US$ 340, disse Dora, pedindo colaboração para sair do problema.

